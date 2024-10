Uzmanlar meme kanserinde erken teşhisin tedavi için çok önemli olduğunu belirtiyor

Her yıl ekim ayında meme kanserine karşı farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Meme kanserinin belirtileri erken dönemde hastaların kendisi tarafından da fark edilebiliyor.

Meme kanserinde erken teşhis, tedavi için çok önemli. 40 yaş sonrası her kadının 2 yılda bir mamografi çektirmesi gerekiyor. Genetik yatkınlık vakaların yalnızca yüzde 10'unu oluşturuyor.

Zararlı alışkanlıklar ve hareketsiz yaşam, meme kanserinin dostu. Bu nedenle sağlıklı bir beslenme, düzenli bir uyku ve hareketli bir yaşamımızın olması gerekiyor.

Dr. Ülker Yücel, konuyla ilgili, "Her kadın her ayda bir defa 5 Dakikasını bile almayacak bir sürede kendi kendine meme muayenesini yapmalı bu 20'li yaşlardan başlıyor. Her 8 kadından birisi ne yazık ki meme kanseri adayı. Dolayısıyla en çok tanı alan kanser kadınlarda meme kanseri. Hatta son yayınlarda sekizin altına indiği de biliniyor. En önemlisi zaten ele gelen kitleler ya da ciltte görülen değişiklikler. Dolayısıyla hastalarımızın büyük bir kısmı zaten bunu kendileri fark ederek geliyorlar ve daha sonra yapılan tahliller ve tetkiklerle ortaya çıkabiliyor. Hastanın belirtiyi fark etmesine göre geç kalmış da olabiliyor ama çoğunluğu erken evrede tespit ediliyor. 40 kilo 69 yaş arasındaki bütün kadınlarda 2 yılda bir çekim yapıyoruz ama 69 yaşından sonra çekimler bitmiyor. Alkol tütün alışkanlığı varsa bırakması gerekiyor. Hayatın içinde mutlaka aktivite sporu sokması gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Çalışmalar göstermiş ki emziren emzirmek kadınların meme kanserine karşı koruyor. O yüzden de her kadının 2 yıl boyunca bebeğini emzirmesi gerekiyor." dedi.