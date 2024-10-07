Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme

Dilan Polat ve Engin Polat, yasadışı şekilde kara para aklama davasının yanı sıra komşularını darp Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve eşi Engin Polat 28 sanıklı kara para aklama davasında halen yargılanıyor. Önce Dilan Polat ardından da Engin Polat hakkında tahliye kararları verildi.

Çift, 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla park meselesi yüzünden ettikleri kavga nedeniyle de hakim karşısına çıkmıştı.

Kavganın ardından komşuları M.S.A. ve E.A., Polat çiftinden şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat hakkında 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat hakkında ise 'hakaret', 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

‘TARAFLAR UZLAŞTI’



Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi, bugün davanın karar duruşmasını gördü. Dilan Polat, Engin Polat ve müşteki M.S.A. ile E.A. duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatları, "Taraflar uzlaşmışlardır. Herhangi bir şikayetimiz yoktur. Davanın düşmesini istiyoruz" dedi.

DİLAN POLAT’IN AVUKATI BERAAT İSTEDİ

Sanık avukatı ise, "Dilan Polat'ın müştekiye yönelik üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil bulunamamıştır. Mevcut kamera kayıtları, tanık beyanları ortadadır. Sadece müştekilerin beyanlarıyla bir yargılama yapılması yanlıştır. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi tamamen ihlal edilmiş durumdadır. Mütalaaya karşı itiraz ediyoruz. Sanıkların beraatini talep ediyoruz" dedi.

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme, müşteki tarafın şikayetçi olmaması ve suçların şikayete tabi olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanık Engin Polat'ın 'Birden fazla kişiyle tehdit' suçu yönünden de tarafların uzlaşması sonucu davanın düşürülmesine, sanık Dilan Polat'ın ise 'Tehdit' suçunun sabit olmadığı kanaatiyle beraatine hükmetti.

SADECE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLALDEN CEZA

Mahkeme, sanık Engin Polat'a 'Birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezanın ertelenmesine ancak Engin Polat'ın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.