Sürpriz görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile çevrim içi bir toplantıda buluştu. Görüşme , Suriye üzerindeki yaptırımların kaldırılmasının hemen ardından gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği çevrim içi bir toplantıda bir araya geldi.
Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Esad döneminde Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı