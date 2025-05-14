Sürpriz görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği çevrim içi bir toplantıda bir araya geldi.

Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Esad döneminde Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu.