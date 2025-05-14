Yumurta üretiminde yıllık düşüş sinyali: Tavuk eti üretimi ise artışta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini yayımladı. Verilere göre, tavuk yumurtası üretimi 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 oranında azaldı. Aynı şekilde, yılın ilk çeyreğini kapsayan Ocak-Mart 2025 döneminde de yumurta üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 geriledi.

Bu veriler, sektörde yıllık bazda dikkat çeken bir üretim düşüşüne işaret ediyor. Uzmanlar, bu düşüşün yem maliyetleri, üretim giderleri ve arz-talep dengesi gibi faktörlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

AYLIK ÜRETİMDE YÜZDE 5 ARTIŞ

Yıllık düşüşe rağmen Mart 2025’te bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretiminde artış yaşandı. Şubat 2025'te 1 milyar 547 milyon 93 bin adet olan yumurta üretimi, mart ayında 1 milyar 632 milyon 774 bin adede yükselerek yüzde 5,5 oranında arttı.

TAVUK ETİ VE KESİM SAYILARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

TÜİK verileri sadece yumurta değil, tavuk eti ve kesilen tavuk sayılarında da güncel bilgiler sunuyor. Mart 2025’te:

Kesilen tavuk sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı.

Ocak-Mart döneminde ise kesilen tavuk sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artış gösterdi.

Tavuk eti üretimi de paralel şekilde yükselişte. Mart ayında tavuk eti üretimi:

Bir önceki aya göre yüzde 13 arttı.

Ocak-Mart döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 12 artış kaydetti.