İzmir'de 1'i kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, İstanbul’da iki kişiyi öldürdükten sonra yurt dışına kaçan ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan H.G.'nin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti.

H.G.'nin Konak ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla H.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞİNİ ÖLDÜREN FİRARİ, ÇEŞME’DE YAKAYI ELE VERDİ

Polisin hedefinde yalnızca H.G. yoktu. Güven Timleri, Çanakkale’de eşini kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.O.'nun da Çeşme ilçesinde olduğu yönünde bilgi aldı.

Gerçekleştirilen operasyonda firari hükümlü A.K.O. da yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından doğrudan cezaevine teslim edildi.