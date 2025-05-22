Uzmanlar uyardı: "Çocuklarda kulak arkası ve saç diplerine dikkat edin"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, yaz aylarında artan kene kaynaklı vakalara karşı özellikle çocuklar için uyarıda bulundu. Aydın, kulak arkası, ense ve saçla kapalı alanlarda kenelerin gözden kaçabildiğini söyledi.

“PİKNİK SONRASI TÜM VÜCUT KONTROL EDİLMELİ”

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kenelerin, özellikle bahar ve yaz aylarında doğa gezileri sonrasında vücuda tutunduğunu ifade eden Aydın, “Piknikten, bahçeden döndükten sonra çocukların tüm vücudu dikkatlice kontrol edilmeli. Açık renkli ve uzun kıyafetler giymek de korunmada önemli” dedi.

HASTALIK İLK 10 GÜNDE BELİRTİ VERİYOR

Doç. Dr. Aydın, hastalığın kene tutunmasından sonra ilk 10 gün içinde bulgu verdiğini belirterek şu semptomlara dikkat çekti: “Ateş, kas ağrısı, döküntü, bulantı, kusma ve halsizlik. Ağır vakalarda kanama görülebilir ve bu durum ölümcül olabilir.”

Bu yılki ilk çocuk KKKA vakasını Artvin’den kabul ettiklerini belirten Aydın, “Genel durumu iyiydi, kan değerleri düşüktü. Takip ettik ve taburcu ettik” dedi. Geçtiğimiz yıl 6-7 vaka gördüklerini söyleyen Aydın, bu yıl havaların soğuk seyretmesi nedeniyle vaka sayısında gecikme yaşandığını aktardı.

KENEYE ELLE DOKUNMAYIN, SAĞLIK EKİBİNE BAŞVURUN

Aydın, keneye çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiği konusunda da uyardı: “Keneyi ezmek ya da bilinçsizce çıkarmaya çalışmak, hastalığın bulaş riskini artırır. En yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.”

Doç. Dr. Aydın, “7-8 yıldır bölgede görev yapıyorum, bu süreçte çocuk hastalardan kaybettiğimiz olmadı. Ancak erişkinlerde ölüm oranı daha yüksek. Bu nedenle kene tutunması durumunda belirtiler açısından kendilerini mutlaka takip etmeliler” ifadelerini kullandı.