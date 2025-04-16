Uzmanlar uyarıyor: Gereksiz sezaryenler hem anneyi hem bebeği etkiliyor

Türkiye’de sezaryen doğum oranlarının dünya ortalamasının oldukça üzerinde olması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada, her 100 doğumdan 61’inin sezaryen ile gerçekleştiği belirtilerek, normal doğumun teşviki amacıyla "Normal Doğum Eylem Planı" hazırlandığı duyuruldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Uzmanlar uyarıyor: Gereksiz sezaryenler hem anneyi hem bebeği etkiliyor
Yayınlanma:

OECD ülkeleri arasında en yüksek sezaryen oranına sahip ülkelerden biri olan Türkiye’de bu durum, kamuoyunda sıkça tartışılıyor. Bakanlık, tıbbi gereklilik bulunmadıkça sezaryen doğumdan kaçınılması gerektiğini vurgularken, anne ve bebek sağlığı açısından normal doğumun öncelikli olduğunu belirtti.

 “Bazı psikiyatrik durumlar ya da kaygı bozuklukları sezaryeni zorunlu kılabilir. Ancak doğal ve ideal olan normal vajinal doğumdur.”

Kadın doğum uzmanları, normal doğumun hem annenin süt üretimini hızlandırdığını hem de bebeğin doğum kanalı sırasında karşılaştığı doğal flora sayesinde bağışıklığının desteklendiğini ifade ediyor.

Uzm. Dr. Zermine Büyükeçici: “Normal doğum, fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen ise yalnızca tıbbi zorunluluk varsa tercih edilmelidir. Örneğin bebeğin ters gelmesi, kordon dolanması gibi riskli durumlar sezaryeni gerekli kılar.”

Jinekolog Prof. Dr. Faruk Buyru da doğum tercihlerinin kişiye özel değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

“Doğum yöntemi, ailenin ve hekimin ortak kararıyla belirlenmelidir. Sezaryen, bir cerrahi operasyondur ve sonraki doğumlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle mecbur kalınmadıkça tercih edilmemelidir.”
Bakanlığın hazırladığı eylem planı kapsamında, doğum öncesi eğitimlerin artırılması ve sağlık personelinin bu konuda daha bilinçli yönlendirme yapması hedefleniyor.

Neredeyse her ilçede kesinti olacak: 17 Nisan elektrik kesintileriNeredeyse her ilçede kesinti olacak: 17 Nisan elektrik kesintileriYurt
Televizyon ekranlarında ahlak alarmı: Bu yayınlar virüs gibi yayılıyorTelevizyon ekranlarında ahlak alarmı: Bu yayınlar virüs gibi yayılıyorMedya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

normal doğum doğum
Günün Manşetleri
Hafta sonu planı olanlar dikkat!
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Can Atalay kararı tepkisi
Televizyon ekranlarında ahlak alarmı
Vatan Partisi'nden don mağduru çiftçiye destek
Öğretmen atamalarında takvim belli oldu
Türkiye'den Suriye'ye kaç kişi döndü?
Bakan Yumaklı'dan hasar ödemeleri hakkında açıklama
Doğu Perinçek'ten "proje okulları" kapatılsın çağrısı
Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Altın yükseliyor, bunu yapan kaybedecek: Altın uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı! Altın yükseliyor, bunu yapan kaybedecek: Altın uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı!
5 milyon TL'si olan dikkat! 5 milyon TL'si olan dikkat!
Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Neredeyse her ilçede kesinti olacak: 17 Nisan elektrik kesintileri Neredeyse her ilçede kesinti olacak: 17 Nisan elektrik kesintileri