Televizyon ekranlarında ahlak alarmı: Bu yayınlar virüs gibi yayılıyor

21 yaşındaki damat adayının, nişanlısının 47 yaşındaki annesiyle ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk bekledikleri iddiası, tepkiyle karşılandı. Bu tür içeriklerin reyting uğruna ekranlara taşınması eleştirilere neden olurken, gündüz kuşağı programlarının toplumsal yapıya etkisi yeniden tartışmaya açıldı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, söz konusu yayınların Türk kültürünü ve aile yapısını zedelediğini belirtti. Kırık, televizyonun hem görsel hem işitsel bir mecra olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu tarz programlar, aile içi dramları ve sorunları reyting uğruna ulu orta sergiliyor. Bu durum, toplumda ahlaki çöküşe ve değerlerin erozyona uğramasına yol açıyor.”

Özellikle çocuklar ve gençlerin bu programlardaki karakterlerle özdeşleşmesinin, olumsuz davranışlara zemin hazırladığını belirten Kırık, şu uyarılarda bulundu:

“Bu yayınlar adeta birer mahkeme gibi davranıyor; insanları yargılıyor ve toplum önüne atıyor. Bu durum, toplumsal suç artışına da neden olabiliyor.”

RTÜK, kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, “Program hakkında gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir” denildi.

Kırık, RTÜK’ün bu tarz yayınların önüne geçmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu içerikler virüs gibi yayılıyor. Aksi takdirde toplumun geleceği karanlık bir sürece sürüklenebilir. Toplumsal körlük büyük sorunları beraberinde getirir.”