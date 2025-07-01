Uzmanlardan çarpıcı uyarılar! Yetersiz su tüketimi ruh sağlığını tehdit ediyor

Yazın etkisini artırmasıyla birlikte vücutta su kaybı hızlanıyor. Artan terleme, vücut ısısının düzenlenmesi ve genel metabolik faaliyetler, suya olan ihtiyacı artırırken, uzmanlar bu durumun sadece fiziksel değil, psikolojik sağlığı da yakından etkilediğini belirtiyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Merve Aktar, özellikle yaz aylarında susama hissini beklemeden düzenli su içmenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Aktar, düzenli su tüketiminin ruhsal sağlık açısından da kritik olduğuna dikkat çekerek, “Kronik dehidrasyon, anksiyete riskinde yüzde 30 artışa neden olabilir. Depresyon belirtilerinde yüzde 25 şiddetlenme görülebilir. Uyku kalitesinde yüzde 40 düşüşe yol açabilir. Yeterli su, ruh halini dengelemeye ve stresi azaltmaya yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

KAÇ LİTRE SU İÇMELİYİZ?

Aktar’a göre yetişkin bireyler için günlük su ihtiyacı 2,5 ila 3,5 litre arasında değişiyor. Ancak bu miktar yaş, fiziksel aktivite düzeyi ve özel sağlık durumlarına göre farklılık gösterebiliyor.

Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin su yerine geçmediğini belirten Aktar, "Kafein içeren içecekler, vücudun su kaybetmesine neden olabilir. Kafein, her 100 miligram için vücuttan 150 mililitre su atılımına neden olur. Bu nedenle, 1 fincan Türk kahvesi sonrası 2 bardak su içilmesi önerilir. Su yerine geçmezler, aksine vücudu daha fazla suya ihtiyaç duyabilirler" dedi.

SUSUZ KALDIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

Aktar, su eksikliğinin belirtilerine karşı uyarıyor: "Konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kas krampları, koyu sarı idrar, ağız kokusu, kabızlık, ani ruh hali değişimleri gibi işaretleri fark ettiğinizde hemen su tüketiminizi artırmalısınız."

Yetersiz su tüketiminin ciddi sonuçları olabileceğini vurgulayan Aktar, "Su eksikliği zihinsel performansı doğrudan etkileyebilir. Yayınlanan son çalışmalar, hafif dehidrasyonun bile bilişsel fonksiyonlar üzerinde belirgin etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Dikkat ve konsantrasyon düşüşü, hafıza ve öğrenme süreçlerinde potansiyel etki, ruh hali ve bilişsel esneklik üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir" açıklamasında bulundu.

SU İÇMEYİ UNUTANLARA KÜÇÜK AMA ETKİLİ TÜYOLAR

Yoğun iş temposu içerisinde su içmeyi unutanlar için önerilerde bulunan Aktar, "Ofis çalışanları her e-posta bildiriminde 3 yudum su içebilir, toplantı başlangıçlarında su molası verebilir ya da bilgisayar ekranına su damlaları etiketi yapıştırabilir. Bunları hatırlatıcı görevi görebilir. Teknolojiden ve yaratıcılıktan faydalanarak su tüketimini artırmak mümkündür. Akıllı bilekliklerle titreşimli uyarılar ayarlamak, her su içişte sanal bitkilerin büyüdüğü bitki yetiştirme uygulamalarını kullanmak, renk değiştiren termostatlı bardakları kullanmak, su içtikçe açılan kilitli telefon uygulamaları denemek de tüketimi destekleyebilir" diye konuştu.

Liv Hospital Vadistanbul Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Safiye Keskin, su tüketiminin planlı yapılması gerektiğini belirterek, “Susama hissine bağlı kalmak doğru değildir. Saat başı 1 bardak su içmek alışkanlık haline getirilmelidir” dedi.

SUSUZLUK BEYNİ YAVAŞLATIYOR

Keskin’e göre, "Kronik yetersiz sıvı alımı böbrek taşı, kronik böbrek hastalığı riskini artırır. Dışkı yumuşaklığı azalır ve kabızlığa neden olur. Su, cilt hücrelerinin elastikiyetini ve nemini korur. Dehidrasyon, cildi mat, kuru ve solgun gösterir. Beynin yaklaşık yüzde 75'i sudan oluşur. Yeterli su alımı mental yorgunluğu azaltır, algılama, karar verme, dikkat süresi gibi bilişsel fonksiyonları optimize eder. Yeterli su tüketilemediğinde reaksiyon süresi uzar, bellek kapasitesi düşer, zihinsel yorgunluk artar. Ofis ortamında çalışanlar veya öğrenciler için çalışma masasında su bulundurmak, molalarda su içmek hidrasyonun sürdürülebilirliğini sağlar."

Su içmekte zorlananlar için önerilerde bulunan Keskin, limon, çubuk tarçın veya meyve dilimleriyle suyu tatlandırmanın içimi kolaylaştırabileceğini söyledi. Günlük su tüketimi hedefi için 1,5-2 litrelik şişelerin bitirilmesini önerdi.

Keskin, çok soğuk suyun zararlarına da dikkat çekerek, "Ilık ya da oda sıcaklığında su tercih edilmelidir. Aşırı soğuk su, hızlı içildiğinde mide krampları ortaya çıkabilir ve hassas kişilerde migreni tetikleyebilir. Boğaz enfeksiyonları riski artabilir" uyarısında bulundu. Suyun psikolojik sağlıktaki rolüne de değinen Keskin, "Dehidrasyon, anksiyete, stres toleransı düşüklüğü ve huzursuzluk gibi psikolojik semptomlarla ilişkilidir. Su içmek, özellikle farkındalıkla yapıldığında meditatif bir etki yaratabilir" şeklinde konuştu.