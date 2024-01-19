Vitamin serumları hastalıklara çare mi? Uzman isimden dikkat çeken uyarı

Kış mevsimiyle birlikte grip, koronavirüs ve rsv gibi üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşanıyor. Yüksek ateş, halsizlik, burun akıntısı gibi semptomlarla acil servislere başvuran hastalar doktorlardan vitamin eklenmiş serum talep ediyor. Ancak uzmanların bir uyarısı var. Peki, "Vitamin atom serum" neden zararlı, üst solunum yolu rahatsızlıklarında etkili değil mi? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan anlattı. Vitaminlerin vücudumuzda bulunan protein, karbonhidrat ve yağların oluşumunda etki ettiğini vurgulayan uzmanlar, vitamin serum yerine düzenli beslenme, bol sıvı tüketimini öneriyor. Prof. Dr. Ceyhan şunları söyledi:

- Öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi şeyler. Genelde 1 ay kadar kuru öksürük devam ediyor.

- Hiç kimse hastalandığında, ateşlendi diyelim, grip geçiriyor. Böyle bir durumda bir vitamin alıp iyileşecek değil. Yararı olmadığı gibi bazı riskleri de var.

- Serum ile birlikte değişik mineral vitamin kombinasyonları veriyorlar. C ve b vitamini bu vitaminlerde yarım saat içerisinde idrarla atılırlar. Alerji riski de artar çünkü bir çok şey koyuyorlar o sıvının içine, direkt damardan veriyorsunuz. Dolayısıyla her zaman var bu şekilde uygulamanın.