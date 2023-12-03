Vücudumuz Sıcaklığını Nasıl Korur? Kışın Gripten Korunmak İçin Tavsiyeler...

Kış ayının gelmesi ile birlikte vücut sıcaklığımızda değişikliler olabilir ve bu vücut sıcaklığında ki değişiklik bizim hasta olmamıza neden olabilir.

Kış aylarında vücudun sıcaklığı nasıl koruduğunu öğrenmek belki hasta olmamıza tamamen engel olmasa da hasta olmamızı erteleyebilir. Bizde vücudun sıcaklığını nasıl koruduğunu araştırdık ve sizle paylaşmak istedik.

Vücudumuz Sıcaklığını Nasıl Korur?

İnsanlar memelidir ve memeliler, çevre sıcaklığından bağımsız olarak nispeten sabit bir iç sıcaklığı koruyabilen sıcakkanlı canlılardır. Vücut ısısı kontrolü, homeostazın bir örneğidir; bir organizmanın, hayatta kalmak için en uygun koşullara uyum sağlarken iç istikrarını koruma eğiliminde olan kendi kendini düzenleme süreci.

İnsan vücudunun optimum sıcaklığı 37 °C'dir, ancak çevredeki elementlere maruz kalma, hormonlar, kişinin metabolizması ve hastalık gibi çeşitli faktörler bu değeri etkileyebilir; bu da aşırı yüksek veya düşük vücut sıcaklıkları. Vücut ısısı esas olarak beyindeki hipotalamus tarafından düzenlenir. Vücut sıcaklığına ilişkin geri bildirim, sinir sistemi ve dolaşım sistemi (kan damarlarındaki basınca duyarlı reseptörler, kan basıncına ilişkin bilgileri toplamak ve iletmek için sinir sistemiyle birlikte çalışır) yoluyla beyne taşınır; burada solunum hızı, kan şekeri seviyeleri, ve metabolizma hızı sıcaklık değişikliklerini telafi edecek şekilde ayarlanır. Isı kaybı, kas aktivitesinin azalması, terleme ve kanın cilt yüzeyinin yakınında dolaşmasına izin veren ısı değişim mekanizmalarıyla desteklenir. Isı kaybı, cilde ve derinin altındaki yağa kan akışının azaltılması da dahil olmak üzere vücudun yalıtım mekanizmalarıyla ve giysi, barınak ve harici ısı kaynaklarının kullanılmasıyla azaltılır. Ek olarak vücut, hipotalamus tarafından düzenlenen bir tepki olan titreme yoluyla ısı üretebilir. Yüksek ve düşük vücut sıcaklıkları arasındaki aralık, homeostatik platoyu, yani yaşamı sürdüren "normal" aralığı oluşturur. İki uç noktadan herhangi birine yaklaşıldığında, düzeltici eylem (negatif geri besleme yoluyla) sistemi normal aralığa döndürür.

Gripten Korunmak İçin Tavsiyeler

Vücudumuzun sıcaklığını nasıl koruduğunu öğrenmişken sizin ile kışın gripten korunmak için tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Kışın gripten korunmak için tavsiyeler...

1. Ellerinizi Yıkamayı Unutmayın

Soğuk algınlığı ve grip mikropları, açık bir hapşırık veya öksürüğün görünmez damlacıkları üzerinde havada yüzebilirken, enfekte bir yüzeye dokunmak, grip virüsünü almanın en yaygın yoludur.

Bu, etraflarındaki yüzeylere hiç düşünmeden dokunmaya alışkın olan okul çağındaki çocuklar için el yıkama hijyenini hayati önem taşıyor.

Çocuğunuzu gün boyunca sık sık, özellikle yemek yemeden önce ve dışarıdan eve geldiğinde ellerini en az 20 saniye boyunca sabun ve ılık su kullanarak yıkaması konusunda teşvik edin.

2. Yüzünüze Dokunmaktan Kaçının

Çocuğunuz bunun farkında olmayabilir ancak muhtemelen saatte ortalama 16 kez yüzüne dokunuyor. Gözlerini ovuşturmak, burnunu kaşımak veya tırnaklarını çiğnemek gribin vücuda yayılma yoludur. Yüzlerine dokunmaktan kaçınmak ve onları gün boyunca el dezenfektanı kullanmaya teşvik etmek en iyisidir.

3. Grip Aşısı Olun

Çocuklarınız evde eğitim görüyor olsa bile, tüm ailenizin bu sezon grip aşısı olması çok önemlidir. Grip aşısı onları virüsten korumanın en iyi yoludur.

Grip aşınızı Kasım ayına kadar yaptırmanız sezon boyunca korunmanıza yardımcı olur, ancak aşı olmak için asla geç değildir. Uzmanlar mevcut grip aşısını stokta tutuyor ve tüm sezon boyunca mevcut.

4. Kullanım Alanınızı Temiz Tutun

Ailenizdeki herkes gün boyunca mikrop kapar ve bu mikropların bir kısmı evinize girer. Kimse hasta olmasa bile yüzeyleri temiz tutmak önemlidir. Yüzeyleri silmek ve dezenfekte edici mendiller kullanmak, ailenizin sağlıklı kalması için mikropların azaltılmasına yardımcı olur.

5. Uykunuzu Eksik Etmeyin

Uyku, bağışıklık sistemini sağlıklı ve güçlü tutmak için çok önemlidir. Az uyku, vücudu mikroplara karşı daha duyarlı hale getirebilir.

Birçok aile evden çalışmaya, sosyal mesafeye ve normal programlarındaki aksaklıklara uyum sağlamaya çalışıyor. Günlük rutine bağlı kalmak ve aileyi her gün aynı saatte yatağa yatırmak yararlı olacaktır. Yetişkinlerin çoğu her gece yedi veya sekiz saat uykuya ihtiyaç duyarken, çocukların yaşlarına bağlı olarak 10 ila 14 saat uykuya ihtiyacı vardır.

6. Beslenmenize Özen Gösterin

Ailenizin sağlıklı, dengeli yemekler yediğinden emin olmak, yalnızca uygun büyüme ve gelişmeyi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemlerini de güçlendirir. Vücudun tüm hücrelerinin en iyi şekilde çalışabilmesi için yeterli beslenmeye ihtiyacı vardır.

Çok çeşitli besleyici yiyecekler yemek, çocuklarınızın ve gençlerinizin bağışıklık sisteminin güçlü kalması için ihtiyaç duyduğu önemli besinleri almasını sağlar. Enfeksiyonla mücadele eden antioksidanların alımını artırmak için tabaklarının en az yarısını çeşitli renkli meyve ve sebzelerle doldurmayı hedefleyin.

7. Spor Yapın

Fiziksel aktivite bağışıklık sistemini güçlendirir; Aktif bir yaşam tarzı sürdüren insanlar soğuk algınlığı ve gribe daha az eğilimlidir. Egzersiz, enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerini uyararak bağışıklık sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Fiziksel aktivite aynı zamanda bakterilerin akciğerlerden temizlenmesine de yardımcı olur ve bu da soğuk algınlığına yakalanma riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

8. Stresten Uzak Durun

COVID-19 salgınının getirdiği benzeri görülmemiş değişim, stres seviyelerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu anlamına geliyor. Stresin bir çocuğun veya gencin sağlığı için kötü olmasının birçok yolundan biri de bağışıklık sistemini nasıl sabote edebileceğidir.

Kitap okumak veya rahatlatıcı müzik dinlemek gibi stresi azaltan aktivitelere zaman ayırmak çok önemlidir. Stres giderici aktiviteler ailenizin günlük rutininin bir parçası olmalıdır. Ailenizin hoşlandığı aktiviteleri düşünün ve her gün rahatlatıcı aktivitelere katılmayı bir öncelik haline getirin.

9. Sosyal Mesafenizi Koruyun

Sosyal mesafe uygulaması yalnızca COVID-19 riskini azaltmak için faydalı değildir; Evinizde olmayan insanlarla güvenli bir mesafeyi korumak aynı zamanda soğuk algınlığı veya gribin yayılmasını sınırlamaya da yardımcı olur.

Büyük toplantılardan kaçının ve evden çıktığınızda diğer insanlardan en az bir buçuk metre uzakta durun.

Laurel Pediatri ve Genç Tıp Merkezi ekibi, yılın geri kalanında olduğu gibi soğuk algınlığı ve grip mevsiminde de tüm genç hastalarımızın sağlıklı kalmasına yardımcı olmaya kendini adamıştır.