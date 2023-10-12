Vücuttaki İltihabı Yok Eden Mucizevi Kuruyemiş! Dut Kurusunun Sağlığımıza Faydaları!

Herkesin sıklıkla tükettiği dut meyvesi kuruyemiş olarak da tüketiliyor. İçerisinde barındırdığı vitaminlerin yanı sıra vücudu iltihap, toksin ve enfeksiyonlardan arındırıyor! Dut kurusunun faydaları detaylarıyla birlikte yazımızda!

Doğal Antibiyotik Kaynağı Dut Kurusunun Faydaları!

Dut, meyve olarak tüketilmesinin yanında; kuruyemiş, dut kurusu çayı, pekmez, marmelat olarak da kullanılmaktadır. Dut kurusu, güneş ya da yapay yollarla kurutularak elde edilen bir kuruyemiştir. Bu şekilde kuruyemiş olma özelliği kazanan dut kurusu, tat olarak daha yoğun bir hale gelmektedir. İçerisinde bulunan yüksek antioksidan ve lif sayesinde sağlıklı bir atıştırmalık olarak da kullanılır. Ayrıca kontrollü bir şekilde kullanıldığında, kan şekerini dengelemede oldukça önemlidir. Dut kurusu; B1, B2, E, K ve C vitamini, demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi vitamin ve mineraller açısından da çok zengin bir besin kaynağıdır.

Dut kurusunun faydaları oldukça çoktur fakat aşırıya kaçmadan ve kontrollü olarak kullanılması gerekmektedir. Dut kurusu, şeker oranı yüksek bir kuruyemiştir. Bu nedenle kontrollü kullanılması ve şeker hastalarının kullanmadan önce doktorlarına başvurması önerilmektedir. Gelin sizler için hazırladığımız kuru dutun faydalarına birlikte bakalım.

Dut Kurusunun Sağlığımıza Yararları!

Kan basıncının düzenlenmesine ve düşürülmesine yardımcı olur.

Kalp hastalıklarına koruyucu bir kalkan oluşturur.

Sindirim sistemini kolaylaştırır.

Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Karaciğer yağlanmasının önüne geçer.

Kanser riskinin azaltılmasına etkisi vardır.

Göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Vücut direncini arttırır.

Vücuttaki ödemlerin atılmasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kemiklerin gelişmesine ve güçlenmesine yardımcı olur.

Saç ve cilt sağlığına fayda sağlar.

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Vücutta oluşabilecek iltihap ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur.





Prof. İbrahim Saraçoğlu’nun Tarifiyle Vücudu İltihaptan Koruyan Kuru Dut Kürü!

Malzemeler;

1,5 su bardağı su 1,5 yemek kaşığı kuru dut

Yapılışı;

1,5 su bardağı suya 1,5 yemek kaşığı kuru dut katılır. Yaklaşık 6-7 dakika kadar kaynatılır. Ilımaya bırakılan kuru dut suyu, günde 2 defa sabah akşam olmak üzere aç karnına tüketilmelidir.

100 Gram Dut Kurusu İçin Besin Değeri

100 gram kuru dut yaklaşık 330 kaloriye eşittir. 100 gr kuru dutta bulunan besin değerleri;