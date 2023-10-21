Yanıklara İlk Müdahale Nasıl Yapılır? Yanığa Hangi Krem İyi Gelir!

Oldukça ciddi bir yaralanma çeşidi olan yanıklarda yapılan ilk müdahale çok önemlidir. Peki yanıklara ilk müdahale nasıl yapılır? Yanığa hangi krem iyi gelir? Sizler için yazdık!

İLK MÜDAHALENİN KRİTİK ÖNEMİ! YANIKLARA İLK MÜDAHALE NASIL YAPILIR!

Yanık, ısı, elektrik, kimyasal madde, sürtünme veya radyasyon nedeniyle et veya deri üzerinde meydana gelen bir yaralanma çeşididir. Yanığın derecesi, yanığa neden olan ısının yüksekliğine ve etkiye maruz kalınan süreye bağlı olarak değişir.

Neden oldukları hasara göre yanıklar termal, radyasyon, kimyasal ve elektrik yanıkları olmak üzere dört ana kategoriye ayrılır. Sıcak sıvı, buhar, katı maddeler, alevler ve elektrik akımı gibi ısı kaynaklarından kaynaklanan yanıklara termal yanık denir. X-ışınları, gama ışınları ve ultraviyole ışınları gibi radyasyona maruz kalma sonucu oluşan yanıklar radyasyon yanıkları olarak adlandırılır. Asitler, alkaliler ve bazı çözücüler gibi kimyasal maddelerle temas sonucu oluşan yanıklara kimyasal yanık denir. Elektrik yanıkları ise elektrik akımı ile temas sonucu oluşan yanıklar olarak bilinir. Yanıklar, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen ciddi yaralanmalar olduğundan doğru bir şekilde tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Peki yanıklara ilk müdahale nasıl yapılır? Sizler için aşağıda yazdık!

YANIKLARA İLK MÜDAHALE!

Yanıklara uygulanacak ilk müdahale yanığın derecesine bağlı olarak değişmektedir:

Birinci derece yanıkların ilk müdahalesi:

Yanık bölgesini en az 20 dakika boyunca soğuk suyla yıkayın. Soğuk su, yanığın neden olduğu ağrıyı ve hasarı azaltmaya yardımcı olur.

Yanık bölgesini temiz bir bezle örtün. Bu, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur.

Gerekli durumlarda ağrı için ibuprofen veya asetaminofen gibi reçetesiz satılan ilaçlar kullanılabilir.

İkinci derece yanıkların ilk müdahalesi:

Yanık bölgesini en az 20 dakika boyunca soğuk suyla yıkayın.

Yanık bölgesini temiz bir bezle örtün.

Tıbbi yardım alın.

Üçüncü derece yanıkların ilk müdahalesi:

Yanık bölgesini soğuk suyla yıkamayın. Bu, yanığın daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Yanık bölgesini temiz bir bezle örtün.

Tıbbi yardım alın.

YANIĞA HANGİ KREM İYİ GELİR!

Yanığın derecesine ve yaygınlığına bağlı olarak, yanıklara iyi gelen çeşitli kremler vardır. Birinci derece yanıklar için, antiseptik ve nemlendirici kremler kullanılabilir. İkinci derece yanıklar için, antiseptik kremler ve yara iyileştirici kremler kullanılabilir. Üçüncü derece yanıklar için, antiseptik kremler ve cilt rejeneratif kremler kullanılabilir.