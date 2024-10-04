Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni "Aile Hekimliği Yönetmeliği" taslağının ayrıntıları sızdı.

Taslak yönetmeliğe göre hasta sayısı az olan hekiminin aldığı maaş da azalacak. Taslağa, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kandemir'den tepki geldi. Kandemir, taslağın hekim haklarını korumadığını söyledi.

Ahmet Kandemir, bu tür taslakların meslekten kopuşları hızlandırdığını ifade etti.

Ahmet Kandemir, "Bu taslakta ne yazık ki aile hekimliğinin sürdürülebilirliğiyle ilgili çok sıkıntılı maddeler var. Biz isterdik ki bu taslağın oluşumuyla ilgili bu işte aktif sahada çalışan aile hekimi, sendikaları ve federasyonuyla birlikte hazırlansın isterdik ama görüyoruz ki şu an bu taslak bizlerle istişare edilmeden hazırlanmış ve bunun da getirileceğiyle ilgili ciddi duyumlarımız var. Aile hekimliği dediğim gibi koruyucu sağlık hizmeti veriyor. Aile sağlığı merkezine gelen hasta sayısını azaltmak üzerine aslında iş yapıyor çünkü nüfusunu iyileştirmeye çalışıyor. Hastayı iyileştirdiğimiz için de, hastaya koruyucu sağlık hizmeti verdiğimiz için de mesela hastalanma süresi azalıyor. Tabii ki bir hekimle muhatap olduğu hasta sayısı ne kadar düşerse hastalığıyla o kadar çok ilgilenebilir, o hastasından o kadar çok zaman ayırabilir. Bu hasta için de hekim için de daha güzel, daha iyi bir şey. Ama burada şu sıkıntı var. Biz bu sayıyı düşürürken hekime de hak kaybına uğratıyoruz mali yönden. Umarız bu resmileşmez. Umarız buradan bir geri dönüş olur. Biz de aile hekimliğinin sürdürülebilir olması için vatandaşın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için meslektaşlarımızın daha kaliteli önlemek için her türlü desteğe desteği vermeye hazırız." dedi.