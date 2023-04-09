Yeni kanser ilaçları yüz güldürüyor

71 yaşındaki emekli bankacı Güven Alkurt'a 2016'da ileri evre akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Alkurt'un tedavisine başlayan Prof. Dr. Başak Oyan Uluç, "Akciğerde kitlesi vardı. Beyinde tek metastaz olduğu için hastamız o dönemde cerrahi olabilme şansı oldu. Geldiğinde genel durumu iyiydi ama nöbet geçirerek gelmişti. Ona yönelik epilepsi ilaçları kullanıyordu. Biz tetkiklerini yaptıktan sonra aslında hem beynindeki kitlesini hem de akciğerdeki kitlesini opere ettirdik. Ardından da koruyucu amaçlı kemoterapi başladık.Kemoterapiden sonra tekrar beyinde metastaz oldu" dedi.

"AKCİĞER KANSERİ ALANINDA GELİŞMELER ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

Kemoterapiden sonra tekrar beyinde metastaz oldu. Bu defa, akıllı ilaçlar ve immünoterapi tedavisi verildiğini belirten Uluç şunları söyledi:

- Dolayısıyla immünoterapi aldıktan sonra kanda herhangi bir kanser hücresi kalmadı. Çünkü o immünoterapi vücudun bağışıklık bağışıklık sistemiyle birlikte kandaki bütün hücreleri yakalayarak tabizi caizse bir pirana balığı gibi kanseri yok ediyor. İki yıl tedavisi tamamlandı. 2020 yılında. Ve ondan sonra üç senedir de hastamızı ilaçsız bir şekilde ve hiçbir hastalık belirtisi olmadan takip ediyoruz. Akciğer kanseri alanında gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Her geçen gün yeni ilaçlar piyasaya çıkıyor. Bir kere kanserin mekanizmasını öğrendikten sonra kanserleşmeye sebep olan o gen değişikliklerini tespit ettikten sonra artık onların hedefleyen ilaçlar kullanıyoruz. Bunlar halk arasında genelde akıllı ilaç olarak biliniyor. Bu gen değişikliklerine sahip olan hastalarda da tedavilerle çok iyi sonuçlar alıyoruz. İmmünoterapi bağışıklık hücrelerini aktive ederek kendi bağışıklık hücrelerini kanser hücrelerine saldırmasına sebep oluyor. Bir kere böyle bir aktivasyon geçirdikten sonra da hastalarımızın bölümünde tümör tamamen yok olup geri gelmeyebiliyor.

"HOCALARINA SONSUZ GÜVEN DUYMALARI GEREK"

İki yıl süren tedavinin ardından kanser vücudundan temizlendi. Alkurt gibi tedaviden yarar gören hasta sayısında son dönemde dikkati çeken bir artış var.

Güven Alkurt eski sağlıklı hayatına geri döndü. Kimse umudunu kaybetmesin diyen Alkurt, "Hocamın etkin tedavisiyle hayatımı son derece mutlu, engelsiz, sürdürebiliyorum. Buradan sağlıklı olarak çıkacağım diyerek pozitif bir enerjiyle işe başlamaları gerek. Hocalarına sonsuz güven duymaları gerek” dedi.