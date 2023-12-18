Yeni Virüs JN-1! Uzmanlar Yayılım Hızına Dikkat Çekiyor

Henüz Türkiye'de görülmedi ancak Amerika başta olmak üzere 12 ülkede hızla yayılıyor. Uzmanlar ise uyarıyor.



Mutasyonlara uğruyor yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Koronavirüsü unutmaya çalışsak da varyantları kendisini unutturmuyor. Yeni virüsün adı JN-1..



JN1 virüsü başta Amerika, Hollanda, Fransa, İngiltere gibi 12 ülkede görüldü. Virüsün hızla yayıldığına vurgu yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prod. Dr. Mehmet Ceyhan, JN1 virüsünün ayırt edici belirtilerini sıraladı.



Virüs henüz Türkiye'de görülmedi ancak uzmanlar, vatandaşları uyarıyor.



