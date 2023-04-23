Altay tankı TSK'ya teslim edilecek

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Türk bayrağı emojisine ve Altay tankıyla ilgili görsele de yer verildi.

Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun! 🇹🇷



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek. pic.twitter.com/9g2PDDSJXq — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 23, 2023