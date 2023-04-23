Altay tankı TSK'ya teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştireceği yeni nesil Altay tankına ilişkin Cumhurbaşkanlığından paylaşım yapıldı.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Türk bayrağı emojisine ve Altay tankıyla ilgili görsele de yer verildi.
Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun! 🇹🇷— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 23, 2023
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek. pic.twitter.com/9g2PDDSJXq
Kaynak: Anadolu Ajansı
# altay # Altay tankıBakan Akar'dan Altay tankı açıklaması MİR SİDA'dan ilk torpido atışı Marmara Denizi’nde nefes kesen tatbikat TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda