ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı İlk Kez Havalandı



TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk defa Gök Vatan ile buluştu.



"Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi.



ANKA insansız hava aracı platformu üzerinden geliştirilen jet motorlu ANKA-3, kuyruk tasarımında herhangi bir yatay ve dikey stabilize bulunmaması, silah istasyonunu gövde içinde barındırması sayesinde düşük radar izine de sahip.



44 bin fite kadar çıkıp, 40 bin fitte de görev yapabilecek ANKA-3, 0,7 mach gibi yüksek süratlere ulaşabilecek ve havada yaklaşık 10 saat kalabilecek.