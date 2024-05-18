ASELSAN'ın ürettiği Milli Görev Bilgisayarı test atışlarını başarıyla tamamladı

ASELSAN'ın geliştirdiği Milli Görev Bilgisayarı, savunma sanayi alanında Türkiye'nin ivmelenmesini sağlayacak yeni teknolojisi. Milli Görev Bilgisayarının kullanıldığı test atışları başarıyla gerçekleştirdi, hedefler tam isabetle vuruldu. ASELSAN, Milli Görev Bilgisayarı'nın kullanıldığı test atışlarının görüntüleri paylaştı.

F-16 Savaş uçakları 15 bin fitten, Milli Görev Bilgisayarı kullanarak hedefleri tam isabetle vurdu. Kullanılan mühimmatların da ASELSAN tarafından üretilen lazer güdümlü kitler olduğu belirtildi.

Milli Görev Bilgisayarı, pilota görevi sırasında gelişmiş işlem ve grafik üretme kabiliyeti ile büyük destek sağlıyor.