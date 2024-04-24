Gök Vatan'a uçtan uca savunma!

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, hava savunma sistemi GÖKKUBBE hakkında bilgi verdi. GÖKKUBBE’yi İsrail’in Demir Kubbesi ile karşılaştıran Akyol, “Önemli bir teknolojik yetkinliğe ulaştık. Şurada bir eksiğimiz var diyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gök Vatan'a uçtan uca savunma!
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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, savunma sanayisinde 2018 sonrası 793 ürünü millileştirdiklerini, bu ürünlerden Türkiye’nin elde edeceği potansiyel kazancın 1 milyar doları aştığını söyledi.

SAHA MBA eğitim programı kapsamında sunum yapan Akyol, Türkiye’nin hava savunma sistemleri konusunda önemli bir teknolojik yetkinliğe ulaştığını söyledi.

ASELSAN’ın geliştirdiği GÖKKUBBE hava savunma sistemine ilişkin soruları yanıtlayan Akyol, GökKubbe’yi İsrail’in Demir Kubbesi ile karşılaştırdı, "GÖKKUBBE'nin Demir Kubbe'den eksiği yok." dedi.

- Uçtan uca hava savunma sistemimize GÖKKUBBE dedik. Bunu şu anda tüm Türkiye sathına yayıyoruz. Demir Kubbe’yi bizden daha öne çıkaran, ‘Bizim şurada eksik olduğumuz bir şey var.’ diyeceğimiz ben özel bir konu söyleyemeyeceğim.

GÖKKUBBE Hava Savunma Sistemi, her türlü hava savunma sistemi ile sensöre ev sahipliği yapabilecek ve ihtiyaca göre geliştirilebilecek farklı konfigürasyonlara sahip… Nokta, alan ve bölge hava savunması yapabilecek kapasitedeki GÖKKUBBE’de; KORKUT, HİSAR-A, HİSAR-O, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK ve SİPER gibi hava savunma sistemleri görev yapabilecek. Ayrıca STR, KALKAN, MAR ve AKR gibi radar sistemleri de GÖKKUBBE’de bulunuyor.

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# ASELSAN # hava savunma sistemleri # GÖKKUBBE
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