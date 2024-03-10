ATMACA hedefini başarıyla vurdu

SSB'den yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Görgün, şunları kaydetti: