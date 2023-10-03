Dünyanın Gözü O Motorda! GÖKBEY TUSAŞ'ın TS1400 Motoru ile Havalanacak!

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) TEKNOFEST İzmir'de havacılık sanayisi için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı. TEI Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk yaptığı açıklamada, şirketteki yeni göreviyle birlikte önemli bir sorumluluk üstlendiğini, TEI bünyesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu özgün motorların üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk Açıklamalarda Bulundu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) şirketinde de havacılık yapısallarından sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini üstlendiğini anımsatan Öztürk, burada son dönemde HÜRJET, KAAN ve ATAK-2 gibi projelere imza attıklarını ifade etti. Bu özgün ürünlerde özgün motorların kullanılmasını sağlama gibi önemli bir sorumlulukları bulunduğuna değinen Öztürk, "Bu görevlendirmeyle iki şirket arasında daha uyumlu, etkin bir çalışma yapılmasının öngörüldüğünü düşünüyorum. Elimden geldiğince bu özgün ürünlerin yine TEI'nin özgün projeleriyle hızla hayata geçirilmesi için çalışacağız. Faaliyetleri takip edeceğiz, hızlandıracağız. Savunma Sanayii Başkanımız önümüzdeki yıllarda mutlaka ve mutlaka kendi motorlarımızı görmek istiyor." dedi.

Yerli Motorun 300 Saatlik Uçuş Periyodu Tamamlanmaya Çalışılıyor

TEI'nin geliştirdiği PD170 motorunun AKSUNGUR İHA ile 35 saat uçuş gerçekleştirdiğini vurgulayan Öztürk, "300 saatlik uçuş periyodunu tamamlamaya çalışıyoruz. Oldukça başarılı bir motor. Önümüzdeki yıllarda bu motoru kendi özgün ürünlerimizde kullanmayı ve ihraç etmeyi bekliyoruz. Çünkü bu platformların tasarımı, üretimi bize ait, motorları da bize ait olmalı diyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖKBEY TS1400 Motoruyla Uçacak

TS1400 motorunun da GÖKBEY helikopterine entegre edildiğini anımsatan Öztürk şunları söyledi:

- İlk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu helikopter TS1400 motoruyla uçacak. Bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor. Görevimiz bunları hızlandırmak, canlandırmak, takip etmek. İki şirket arasında daha etkin bir çalışma ortamı oluşturmak için çabalarımıza hızla devam edeceğiz. Bunlar Türkiyemiz açısından çok önemli iki proje. Daha bir sürü motor projemiz var ama bu iki tanesi herkesin yakından bildiği İHA ve helikopter projeleri. Bunun yanında milli muharip uçak KAAN'ın motoru için de bazı çalışmalar yapıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu uğurda mücadele ediyoruz. İnşallah başarılı oluruz.

Döneminde Türkiye'nin en büyük savunma sanayisi ihracatlarından birini ATAK helikopteriyle Pakistan'a yapmak istediklerini ancak motor temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle bunu tamamlayamadıklarını hatırlatan Öztürk, tümüyle Türkiye'ye ait motorlarla bu kapıların açılacağını vurguladı. Öztürk, şunları kaydetti:

- Çok ciddi potansiyel görüyorum. Şu an itibarıyla 300'den fazla GÖKBEY talebi var. Motor bizim olduğunda zaten dişli kutusu, gövde, yazılımlar, aviyonik, iniş takımları bizim geriye bir şey kalmıyor. Günün sonunda ihracat rakamlarının katlanarak artacağını düşünüyorum. Türkiye açısından gelecek yıllar umut verici. Katma değeri yüksek ürün üretmemiz gerekiyor. İşte bu helikopterler, motorlar, bunlardan bazıları.