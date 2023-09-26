Kanada'dan 3,7 milyar dolarlık MQ-9 Reaper tedariki

Kanada, Kuzey Kutup bölgesinde, varlığını arttırmanın yollarını arıyor. Kanada, 2017 yılında denizaşırı operasyonlar yürütebilecek ve silahlandırılabilecek İHA tedarik etmek için bir yarışma başlatmıştı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında General Atomics teklif vermiş ve diğer katılımcıların çekilmesi sonrası tek teklifçi olarak kalmıştı. Kanada, ABD hükümeti ve General Atomics'ten Reaper İHA tederik edecek.

Kanada 3,7 Milyar Dolarlık SİHA Tedarik Edecek

Askeri ve savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kanada, General Atomics ve ABD hükümeti ile Reaper insansız hava aracı almak için müzakere zemini hazırlıyor. Konuyla ilgili edinilen bilgilerde, Kanada'nın toplamda 3,7 milyar dolarlık bir alım gerçekleştirmesi öngörülüyor. Kanada'nın Reaper İHA'ları, Kuzey Kutup bölgesindeki varlığını güçlendirmek amacıyla, SİHA devriyelerini arttırmak için kullanacağı belirtildi.

Kanada Ulusal Savunma Sözcüsü Açıklama Yaptı

Ottawa Citizen'ın haberine göre Kanada'nın Ulusal Savunma Sözcüsü, konuyla ilgili açıklama yaptı. Jessica Lamirande açıklamasında, “Sonuçlandırma aşamasının başarıyla tamamlanması halinde, sözleşmenin bu mali yıl içinde imzalanması bekleniyor. Bu mali yılın sonunda sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk teslimatın 2028 yılında yapılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kanada'dan Hellfire Terdariki

ABD hükümeti, Kanada’nın Reaper insansız hava araçları için 219 adet AGM- 114 Hellfire füzesi tedarik edeceğini açıklamıştı. Boeing ve Lockheed Martin tarafından geliştirilen havadan karaya füze, havadaki yavaş hareket eden uçakları ya da yerdeki zırhlı araçları etkisiz hale getirebiliyor. Lazer arayıcı başlık veya diğer güdüm sistemlerini kullanarak hassas vuruş kabiliyeti sağlıyor. Reaper'ların Kuzey Kutup bölgesinde bu mühimmatlar ile kullanılmasının planlandığı açıklandı. Reaper'lar, Ottowa'da kurulan bir komuta merkezinden kontrol edilecek.

MQ-9 Reaper'ın Özellikleri

Kanada'nın 3,7 milyar dolar harcayacağı MQ-9 Reaper insansız hava aracı, General Atomics tarafından üretiliyor. MQ-9 Reaper'ın özellikleri şu şekilde: