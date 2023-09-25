Milgem projesinden ilham alındı! AKHİSAR ve KOÇHİSAR Mavi Vatan ile buluştu

Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilen AKHİSAR ve KOÇHİSAR Açık Deniz Karakol Gemileri bugün görkemli bir törenle denize indirildi. Toplamda 10 adet olması planlanan bu gemiler MİLGEM ADA Sınıfı Korvet tasarımı esas alınarak inşa edildi.

HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri'nin İnşası

HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri'nin (ADKG) inşasına, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına hızlı ve ekonomik bir çözüm sağlamak amacıyla ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı. Bu projede toplam 10 gemi üretilmesi hedeflenirken, TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR serinin başlamasından sadece 17 ay sonra yüksek donanımlı bir şekilde denize indirildi ve en kısa sürede liman kabul testlerine başlayacaklar. Bu kadar kısa sürede ve bu seviyede iki geminin tamamlanması Türk savunma sanayisi için bir başarıdır.

Gemiler Hangi Görevleri Yerine Getirecek

HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri şu görevleri yerine getirecek:

Ana Görevler:

İstihbarat toplama

Keşif

Arama Kurtarma

Terörle Mücadele

Deniz denetim harekâtı

Deniz özel harekâtı

İkincil Görevler:

Deniz hava harekâtı

Elektronik ve akustik harp

Kara bombardımanı

Asimetrik tehditlere karşı savunma

Deniz ulaşımının korunması

Amfibi harekât desteği

Eğitim faaliyetleri

Gemilerin Tasarımı

Bu gemiler, ADA Sınıfı Korvetlerin dış tasarımı esas alınarak Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Proje, mühendislik hesapları ve model deneyleri ile titizlikle geliştirildi ve değişen koşullara uygun çözümler sunuyor. Ayrıca bu projede bir savaş gemisi pervanesinin Türkiye'deki testleri Türk laboratuvarlarında gerçekleştirilmiş ve sonuçlar pervane üreticisi tarafından teyit edilmiştir.

AKHİSAR ve KOÇHİSAR düzenlenen törenle denize indi.

Gemiler, gelecekte milli silah ve sensör sistemlerinin entegrasyonuna olanak sağlayan "Yerinde Hazır" tasarım felsefesi ile inşa edildi. Bu da silah ve sensör kapasitesinin istenildiği zaman arttırılabileceği ya da değiştirilebileceği anlamına geliyor. Modüler tasarımı sayesinde gemilerin savaş kabiliyeti büyük esneklik sunuyor. HİSAR Sınıfı, uzun süreli karakol görevleri için yerli ve milli silahlarla güçlendirildi ve uygun maliyetli tahrik sistemleri ile donatıldı. Bu gemiler etkin keşif ve devriye görevlerinin yanı sıra asimetrik tehditlere karşı da savunma sağlayacak.