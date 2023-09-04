Kavuşmak için gün sayıyor! İşte HÜRKUŞ'un yeni milli silahları

Hafif taarruz ve silahlı keşif uçağı HÜRKUŞ-C, yeni milli silahına kavuşmak için gün sayıyor.

Türkiye'nin önde gelen silah üreticilerinden SARSILMAZ Silah Sanayi, TEKNOFEST'te SARSILMAZ-Türk Havacılık Uzay Sanayi ortaklığı ile kurulan TRMEKATRONİK tarafından geliştirilen ve HÜRKUŞ-C uçaklarına entegre edilecek 12,7 milimetre ağır makineli tüfek de sergilendi.

SARSILMAZ GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI?

SARSILMAZ Genel Müdür Yardımcısı ve TRMEKATRONİK Yönetim Kurulu Üyesi Öner Özyılmaz,, HÜRKUŞ'un C versiyonunun silahlandırılması projesinde TUSAŞ'ın kanat altına bir pod ihtiyacı tanımladığını söyledi.

TRMEKATRONİK ve SARSILMAZ olarak tanımlanan ihtiyacın altını doldurduklarını ancak bu podun helikopterlerde de kullanılabileceğini vurgulayan Özyılmaz, şunları kaydetti

SARSILMAZ-TUSAŞ ortaklığında kurulan TRMEKATRONİK tarafından geliştirilen bir pod içerisine yerleştirilen hava versiyonu, HÜRKUŞ-C uçaklarının kanat altına yerleştirilecek.

SARSILMAZ ve TRMEKATRONİK bünyesinde tasarım doğrulama testleri başarıyla tamamlanan sistem, gerektiğinde her türlü hava aracında ve deniz platformlarında kullanılabilecek. Yaklaşık 38 kilogram ağırlığındaki silahın, üç ayaklı sehpa ile kullanıldığında bölge hedefleri için etkili menzili 1830 metreye ulaşıyor.