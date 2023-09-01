TEKNOFEST Ankara'da başladı! Milli teknoloji hamlesi yükseliyor

Milli teknoloji ürünlerinin sergilendiği, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramında başlayan festival, Ankara Etimesgut havalimanında yapılıyor.

7'den 70'e her yaştan yoğun katılımın olduğu festivalde 103 paydaş kurumun tanıtım ve etkinlik stantları yer alıyor.

SOLO TÜRK VE HÜRKUŞ'TAN GÖSTERİ UÇUŞU

Festivalde katılımcıların gözü yükseklerde olacak. Başta Türk Yıldızları olmak üzere Solo Türk ve Hürkuş'un gösteri uçuşları olacak.

Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN'ın da geliştirdiği ürünler festivalde sergilenecek.

Bu çerçevede festivalde GÜRZ Hava Savunma Sistemi, Murad Muharip Uçak Burun Radarı, Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Avcı Kaska Entegre Kumanda Birimi, Ertunga İnsansız Kara Aracı gibi ürünlerde ziyaretçilerle buluşacak.

3 Eylül'e kadar Ankara'da sürecek festivalin ikinci durağı ise 27 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde İzmir olacak.