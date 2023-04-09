MSB TCG Anadolu'nun fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraflardaki geminin üzerinde, Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile helikopterler de yer aldı.