MSB TCG Anadolu'nun fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır" ifadeleri kullanıldı.
Fotoğraflardaki geminin üzerinde, Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile helikopterler de yer aldı.
TCG ANADOLU hazır!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2023
Deniz Kuvvetlerimiz hazır! 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HVBBnKJclI
Kaynak: TRT HaberTCG Anadolu'da sona gelindi ASELSAN'da savunma sistemi mesaisi Bayraktar Kızılelma'dan bir başarı daha Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma duyurusu