ROKETSAN 2024’te 1,28 milyar dolar ciroya ulaşarak savunma sanayisinde büyümeyi sürdürüyor

ROKETSAN, 2024 yılı itibarıyla 380 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve toplamda 1,28 milyar dolar ciroya imza attı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin roket ve füze ihtiyaçlarını karşılayan firma, Türkiye’nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Murat İkinci, şirketin geleceğine dair hedeflerini şu şekilde açıkladı: “Neredeyse şirketimizi 1,5 katına çıkaracağımız bir döneme giriyoruz. Gelecek yıllarda ise her yıl en az yüzde 25 büyümeyi hedefliyoruz.”

ROKETSAN, Savunma Sanayine Duyulan Artan İhtiyaca Yönelik Büyüme Stratejisi Benimseyecek

Stratejik İş Ortaklığı Zirvesi’nde konuşan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, dünyadaki siyasal gelişmelerin savunma sanayisine olan ihtiyacı artırdığını belirtti. İkinci, “Dünyanın konjonktürel gelişimleri herkes üzerinde etkili oldu, özellikle roket, füze ve savunma teknolojilerine olan talep giderek artıyor. ROKETSAN’ın temel stratejisi yalnızca organik büyüme değil, ekosistemle birlikte bir büyüme stratejisi uygulamaktır” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde 11. sırada yer alan ROKETSAN, imzaladığı yeni sözleşmelerle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Murat İkinci, “Sadece yerel pazarda değil, küresel pazarda da çok hızlı büyümek istiyoruz. Geçen yıl imzaladığımız yeni sözleşmelerin toplam değeri 2,5 milyar dolar. Bunun yaklaşık yarısı ihracat sözleşmesi. Bu da dolar bazında yüzde 35 gibi yüksek bir büyüme potansiyeline işaret ediyor” dedi.

ROKETSAN, Türkiye’nin savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefiyle ilerliyor. ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, “Misyonumuza uygun şekilde roket, füze ve mühimmat üretimlerine devam ediyoruz. Ülkemizin global bayrak taşıyıcısı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca Türkiye’nin gelecekteki vizyonunda önemli bir yer tutan, ‘uzaya bağımsız erişim’ konusunda hızla ilerliyoruz” dedi.