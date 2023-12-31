TSK'nın Göklerdeki Yeni Gözü BAHA

Bulutaltı insansız hava aracı BAHA, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girdi. BAHA, başarıyla sonuçlanan testlerin ardından göreve başladı.

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Milli Savunma Sanayi’de üretim devam ediyor. Bulutaltı insansız hava aracı BAHA, Türk Silahlı Kuvvetlerinde gözcülük yapacak.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen BAHA Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girdi. BAHA, takip, tespit ve alan koruma, istihbarat, elektronik harp, kıyı ve sınır güvenliği, kaçakçılık ve terörle mücadele, asayiş gibi görevlerde kullanılabilecek

İhracat başarılarına ulaşan İnsansız hava aracı benzinli motoruyla 6 saate kadar havada kalabiliyor. 15 bin feet irtifaya kadar görev icra edebilen BAHA, 80 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

3,7 metre kanat açıklığına sahip, insansız hava aracı 5 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor.

2023 Yılı Savunma Sanayisi İçin Böyle Geçti2023 Yılı Savunma Sanayisi İçin Böyle GeçtiSavunma Teknolojileri

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Savunma Teknolojileri # Türk Silahlı Kuvvetleri
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