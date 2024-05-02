Türk zırhlıları 'NEFER' kuşanacak!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeledeki son durum, dış politika ve savunma sanayindeki son gelişmeleri aktardı.

Tuğamiral Zeki Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığını ifade etti. Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "NEFER" Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile DROPS aracının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu. Aktürk ayrıca İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından güncel teknolojiye uygun olarak kapsamlı tadilat, modernizasyon ve onarımı tamamlanan Denizaltı Kurtarma Çanı'nın deniz testlerinden başarıyla geçtiğini açıkladı.



Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; son bir haftada 43 terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 376’sı Irak’ın, 469’u Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 845 oldu.