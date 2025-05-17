Yerli i̇nsansız kara aracı Barkan seri üretime geçiyor: Havelsan’dan büyük hamle!

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve 2023'te envantere giren orta sınıf birinci seviye insansız otonom kara aracı BARKAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) kararıyla seri üretime başlıyor. 2023’ten bu yana sahada aktif olarak görev yapan BARKAN, geri bildirimler doğrultusunda geliştirildi ve operasyonel kabiliyeti artırıldı. Gerçek operasyon bölgelerinde başarılı sonuçlar elde eden BARKAN, artık seri üretim aşamasına geçiyor.

TEK BAŞINA DA SÜRÜ HALİNDE DE GÜÇLÜ

BARKAN, sadece tek başına görev yaparken değil, sürü halinde diğer insansız hava ve kara sistemleriyle de uyumlu çalışacak şekilde tasarlandı. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, BARKAN’ın sürü kabiliyetine vurgu yaparak, “Bu sürece özellikle SSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığımız çok sahip çıktı. BARKAN, tek başına görev yaparken çok başarılı, sürü halinde ise son derece uyumlu çalışacak şekilde geliştirildi.” ifadelerini kullandı.

BARKAN’ın operasyonel kabiliyetlerinin artırılması amacıyla HAVELSAN, en güçlü olduğu yazılım geliştirme süreçlerini projeye entegre etti. Sahada yapılan testlerin yanı sıra simülasyon teknolojileriyle de test edilen BARKAN, dijital ortamlarda gerçekleştirilen denemelerle sınıfının en donanımlı aracı haline getirildi. HAVELSAN, bu süreçleri altyüklenici firmalarla birlikte yürütürken, ekosistemine yeni ve yetkin şirketleri dahil ederek mühendislik gücünü genişletti.

SAHADAKİ GÜCÜ GÜVENLİK GÜÇLERİYLE BÜYÜYOR

HAVELSAN Ürün Geliştirme ve ELD Direktörü Veysel Ataoğlu, BARKAN’ın geliştirme süreçlerinde sahada güvenlik güçleriyle omuz omuza çalıştıklarını belirterek, “Bu kapsamda ekip arkadaşlarıma, sahada birlikte çalıştığımız güvenlik güçlerimize, gelişime dair her süreci titizlikle takip eden SSB personeline ve altyüklenici firmalarımızın personeline teşekkür ederim. Bu başarı aynı zamanda onların başarısıdır.” dedi. HAVELSAN Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz da BARKAN’ın sürü kabiliyetine dikkat çekti. Solmaz, “Bu yoğun, yorucu ve ülkemize hizmet etme aşkıyla dolu yolculuğun sonunda BARKAN'a duyulan güvenin seri üretim kararıyla taçlandırılmış olması, ekibimiz için büyük bir motivasyon oldu.” diyerek projenin önemini vurguladı.