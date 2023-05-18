Eskişehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Eskişehir'de hangi aday daha çok oy aldı? Eskişehir'de hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...
Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarıştı.
2023 Eskişehir seçim sonuçları haberimizde. Eskişehir'de hangi aday daha çok oy aldı? Eskişehir'de hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...
ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI (SEÇİM 2023)
|AÇILAN SANDIK (%)
|100
28. DÖNEM CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
|ADAYLAR
|ALDIĞI OY (%)
|41.81
|50.39
|7.31
SİYASİ PARTİLER
|PARTİLER
|ALDIĞI OY ORANI (%)
|VEKİL SAYISI
|0.09
|0
|33.15
|2
|7.31
|0
|34.06
|3
|13.81
|1
|2.23
|0
# Eskişehir # seçim sonuçları # genel seçimler # seçim 2023 # 2023 seçimleri # cumhur ittifakı oy oranı # millet ittifakı oy oranı # erdoğan oy oranı # kılıçdaroğlu oy oranıGaziantep seçim sonuçları - Seçim 2023 Giresun seçim sonuçları - Seçim 2023 Gümüşhane seçim sonuçları - Seçim 2023 Hakkari seçim sonuçları - Seçim 2023