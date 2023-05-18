Kilis seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Kilis'de hangi aday daha çok oy aldı? Kilis'de hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Kilis Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

Kilis seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
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Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarıştı.

2023 Kilis seçim sonuçları haberimizde. Kilis'de hangi aday daha çok oy aldı? Kilis'de hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Kilis Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI (SEÇİM 2023)

AÇILAN SANDIK (%) 100

28. DÖNEM CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

ADAYLAR ALDIĞI OY (%)
Kilis seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 1
Recep Tayyip Erdoğan
 65.55
Kilis seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 2
Kemal Kılıçdaroğlu
 27.02
Kilis seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 3
Sinan Oğan
 6.81

SİYASİ PARTİLER

PARTİLER ALDIĞI OY ORANI (%) VEKİL SAYISI
Kilis seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 4
Vatan Partisi
 0.05 0 
Kilis seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 5
AK Parti
 39.68 1
Kilis seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 6
MHP
 26.76 1
Kilis seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 7
CHP
 20.20 0 
Kilis seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 8
İyi Parti
 5.75 0
Kilis seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 9
YSP
 1.16 0
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