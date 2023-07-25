Bu filmlerin finali soru işaretleriyle dolu! İşte bulmaca çözüyor hissi veren 9 film!

1. SHOOTER

Eski bir asker olan Swagger dünyanın en iyi keskin nişancısıdır. Emekliye ayrılmasından sonra Amerikan Başkanına suikast düzenlemek isteyen bir grup Swagger’ı yanında isterler. Amaçları Swagger’ı kullanarak suikastı önlemektir.

2. VERTİGO



Bir suçluyu kovalarken çatıdan düşen ortağını kurtaramayan Ferguson’da, olayın ardından yükseklik korkusu başgösterir. “Vertigo” hastalığına dönüşen bu korku nedeniyle emekli olur. Bir arkadaşı ruhsal sağlığından şüphe ettiği karısı Madeleine’ni izlemesi için kiralar.

3. THE PURGE



Amerika’da hükümet, suçların azalması için yılın bir günü bütün suçları serbest meşrulaştırıyor. Bu güne arınma gecesi deniyor. İnsanlar 364 gün boyunca bu günü bekliyorlar ve o gün geldiğinde ülke savaş alanına dönüyor.

4. OLDBOY



Joe dış dünyayla iletişiminin olmadığı karanlık bir yere götürülür. Neden kaçırıldığını dahi bilmeden yirmi yıl boyunca tutsak edilir. Hiçbir kurtulma umudu kalmamışken televizyondan gösterilen bir haberde karısının öldürüldüğünü ve baş şüpheli olarak arandığını öğrenir.

5. A SPACE ODYSSEY



Filmde bir grup primat, yemek için kavga etmektedirler. Kavgaları, bir anda beliren esrarengiz siyah bir taş sebebiyle bölünür. Aniden beliren bu taş, primatların ilk defa alet kullanmasını sağlayacak bir güce sahiptir.

6. A CLOCKWORK ORANGE



Holigan bir gencin, birçok suça karışmış sokak çetesine dahil olmasını ve daha sonra ise yakalanarak polis tarafından beyninin yıkanmasını konu alıyor.

7. HOLY MOUNTAİN



İsa benzeri bir karakterin, ruhani liderin dünyasına girip, gezegenleri temsil eden bir grupla tanışmasını konu alan bu etkileyici başyapıt, “anlatılmaz, yaşanır” türde bir filmdir.

8. GROUNDHOG DAY



Bir etkinliğe katılan hava durumu sunucusunun, bu etkinlikten sonra hep aynı günü yaşaması sonucunda meydana gelen karmaşık olayları konu alıyor.

9. BUTTERFLY EFFECT



Evan Treborn doğuştan zihinsel sorunları olan bir çocuktur. Kötü olaylar yaşamış fakat gidip gelen hafızası yüzünden bu olayları tam olarak hatırlayamamaktadır. Zaman geçer, Evan artık bir yetişkin olur ve hafıza sorunu olmadan gayet normal bir yaşantı sürer.

Derleyen: @moviegolds