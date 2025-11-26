11. yargı paketi yarın Meclis’e sunulacak
11. yargı paketinin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. AK Parti kaynakları, pakette Covid düzenlemesinin de yer aldığını belirtirken, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyenlerin koşullu salıvermeden yararlanabileceğini ifade etti.
Kaynaklar, düzenlemenin kapsamına ilişkin yaptıkları değerlendirmede, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin Covid düzenlemesi kapsamında koşullu salıverme hakkından yararlanabileceğini belirtti.