11. yargı paketi yarın Meclis’e sunulacak

11. yargı paketinin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. AK Parti kaynakları, pakette Covid düzenlemesinin de yer aldığını belirtirken, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyenlerin koşullu salıvermeden yararlanabileceğini ifade etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
11. yargı paketi yarın Meclis’e sunulacak
Yayınlanma: Güncellenme:

11. yargı paketinin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacağı bildirildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre pakette Covid düzenlemesi de bulunuyor.

Kaynaklar, düzenlemenin kapsamına ilişkin yaptıkları değerlendirmede, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin Covid düzenlemesi kapsamında koşullu salıverme hakkından yararlanabileceğini belirtti.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
ESK’dan spekülatif fiyat artışlarına ‘sıfır tolerans’ mesajı: “Tüm tedbirleri aldık!”ESK’dan spekülatif fiyat artışlarına ‘sıfır tolerans’ mesajı: “Tüm tedbirleri aldık!”Gündem
yargı paketi Meclise tbmm covid
Günün Manşetleri
8 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Çok Okunanlar
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor 500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor
En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu! En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu!
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Altın piyasasında sert yükseliş! Altın piyasasında sert yükseliş!