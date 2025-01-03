25 kişi MHP'den Vatan Partisi'ne geçti

Üyelere rozet takan Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, "Türkiye'yi Diyarbakır'dan birleştireceğiz, bölünme projelerini bozguna uğratacağız" dedi.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Dem Parti'ye uzattığı el ve PKK ele başısı Abdullah Öcalanı'ı muhatap alması tabanda kırılmaya neden oldu.



Güneydoğu halkı ve MHP'liler yeni açılımı ihanet olarak değerlendirdi. Diyarbakır'da daha önce MHP'den ikinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Güzel ve 25 kişi Vatan Partisi'ne katılma kararı aldı.



Türkiye'nin birliğinden yana olanların adresi Vatan Partisi oldu. Rozetleri Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan taktı.



Yeni üyeler Vatan Partisi'nin bildirisini okuyarak açılama meydan okudu.



MHP'den Vatan Partisi'ne benzer katılımların olacağı belirtildi. Vatan Partisi yeni tatılımlarla Ergani, Kayapınar ve Bağlar'da ilçelerinde başkanlıklar kuracak.