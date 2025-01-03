25 kişi MHP'den Vatan Partisi'ne geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı Meclis'e çağırması Güneydoğu'daki MHP tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu.Bahçeli'nin adımlarını ihanet olarak gören ve geçmiş dönemde MHP'den ikinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Güzel beraberindeki 25 kişiyle birlikte Vatan Partisi'ne katıldı.

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25 kişi MHP'den Vatan Partisi'ne geçti
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 Üyelere rozet takan Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, "Türkiye'yi Diyarbakır'dan birleştireceğiz, bölünme projelerini bozguna uğratacağız" dedi.

25 kişi MHP'den Vatan Partisi'ne geçti - Resim : 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Dem Parti'ye uzattığı el ve PKK ele başısı Abdullah Öcalanı'ı muhatap alması tabanda kırılmaya neden oldu.

Güneydoğu halkı ve MHP'liler yeni açılımı ihanet olarak değerlendirdi. Diyarbakır'da daha önce MHP'den ikinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Güzel ve 25 kişi Vatan Partisi'ne katılma kararı aldı.

Türkiye'nin birliğinden yana olanların adresi Vatan Partisi oldu. Rozetleri Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan taktı.
25 kişi MHP'den Vatan Partisi'ne geçti - Resim : 2
Yeni üyeler Vatan Partisi'nin bildirisini okuyarak açılama meydan okudu.

MHP'den Vatan Partisi'ne benzer katılımların olacağı belirtildi. Vatan Partisi yeni tatılımlarla Ergani, Kayapınar ve Bağlar'da ilçelerinde başkanlıklar kuracak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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