5 partinin genel başkanı bir araya geldi
Millet ittifakı'ndaki 5 partinin genel başkanları, Altılı Masa'nın 12. toplantısının ardından yaşanan süreci değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, saat 17.15'te başladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin dünkü açıklamaları sonrası yapılması kararlaştırılan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# millet ittifakı # chp # deva # saadet partisi # kemal kılıçdaroğlu # Meral Akşaner # Ahmet Davutoğlu # ali babacan # Temel KaramollaoğluAK Parti'den Altılı Masa kararı Yavaş ve İmamoğlu, Akşener ile görüşecek CHP'li belediye başkanları, Kılıçdaroğlu ile görüştü Eski İyi Parti'li Neslihan Seven'den skandal iddia