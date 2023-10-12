Abdullahiyan'dan Gazze Açıklaması! "Siyonistler Tüm Filistin'e Karşı Savaşıyor"

İran devlet televizyonuna göre, Abdullahiyan, Irak'a hareketinden önce Tahran Havalimanında basına açıklama yaptı. Filistin'deki durum hakkında istişarelerde bulunmak üzere önce Irak'a gideceğini daha sonra Lübnan ve Suriye'yi ziyaret edeceğini aktaran Abdullahiyan, "Müslüman dünyası ve görüşeceğimiz yetkililerle yapacağımız istişarelerde sivillerin Gazze'den çıkışını kolaylaştıracak tedbirleri ele almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan'dan İsrail'in Gazze'ye Saldırısı Hakkında Açıklamalarda Bulundu

İsrail'in Gazze'yi tam kuşatmaya almasına işaret eden Abdullahiyan, "Kuşatma, su ve elektriğin kesilmesi, ilaç ve gıdanın girişine izin verilmemesi, Siyonistlerin tüm Gazze halkına yönelik bir katliamın peşinde olduğunu gösteriyor. Gazze'de tanık olduğumuz bu savaş, Siyonistlerin bir gruba karşı savaşı değil, tüm Filistinlilere karşı savaşıdır." dedi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın, Irak'taki temaslarının ardından Lübnan'a oradan da Suriye'ye geçmesi bekleniyor.