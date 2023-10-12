FHKC'nin Liderlerinden el-Fatafta Konuştu! "Doğu Perinçek'in Önerisi Somut"

12 Mayıs 2021’de Aydınlık’a konuşan el-Fatafta kınama sözlerinin yeterli olmadığını belirtmişti. El-Fatafta, “Tüm dünya halkları yönetimlerinin emperyalizmle, siyonizmle iktisadi, askeri vb. işbirliklerini durdurmak için girişimde bulunmalılar.” ifadelerini kullandı. Fatafta ayrıca Filistin’de tüm Filistinlileri temsil edecek bir Vatan Meclisi’ne ihtiyaçları olduğunu da belirtti.

Perinçek'in Önerisinin Somut Olduğunu Belirtti

El-Fatafta Türk halkının Filistin davasına bağlı olduğunu da ekledi. NATO üyeliğine dikkat çeken el-Fatafta şu ifadeleri kullandı: