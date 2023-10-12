FHKC'nin Liderlerinden el-Fatafta Konuştu! "Doğu Perinçek'in Önerisi Somut"
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) liderlerinden Hasan el-Fatafta Aydınlık Gazetesi'ne konuştu. İsrail saldırganlığına karşı bölge ülkelerinin birlik olmasını isteyen Fatafta, İsrail’in 15 hapishanesinde 24 yıl tutuldu.
12 Mayıs 2021’de Aydınlık’a konuşan el-Fatafta kınama sözlerinin yeterli olmadığını belirtmişti. El-Fatafta, “Tüm dünya halkları yönetimlerinin emperyalizmle, siyonizmle iktisadi, askeri vb. işbirliklerini durdurmak için girişimde bulunmalılar.” ifadelerini kullandı. Fatafta ayrıca Filistin’de tüm Filistinlileri temsil edecek bir Vatan Meclisi’ne ihtiyaçları olduğunu da belirtti.
Perinçek'in Önerisinin Somut Olduğunu Belirtti
El-Fatafta Türk halkının Filistin davasına bağlı olduğunu da ekledi. NATO üyeliğine dikkat çeken el-Fatafta şu ifadeleri kullandı:
- Yönetimleri bağlayan bazı etkenler var. NATO üyeliği, İncirlik üsleri gibi... Bu zincirlerden kurtulmak gerekir. Tayyip Erdoğan kendinden öncekilerden farklı bir şey yaptı. Uluslararası kamuoyu önünde İsrail’e karşı çok sert bir dil kullandı, ama güvenlik ve ticari ilişkilerde işbirliği sürdü. Bu da Doğu Perinçek’in dediği gibi sözde farklı, eylemde farklı bir tavır oluyor. Vatan Partisi liderinin açıklaması ve önerisi somut. Bir nokta daha önemli. Türkiye sadece kendi siyasi görüşüne yakın olan grupları destekliyor. Filistin davasını desteklemek tüm Filistinli direnişçileri destekleyerek olur.