Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

  • "Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır"
  • "Herkes bilmelidir ki hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır"
  • "Yargının başlattığı soruşturma ve davaları Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haddini bilmemektir"
  • "Adaletin tam ve eksiksiz tecellisi için süreci sükunetle takip etmek, verilecek kararı saygıyla karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur"
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