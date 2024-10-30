Adalet Bakanından Esenyurt açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup toplantısında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Bakan Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı'na yönelik terör gözaltısı ile ilgili olarak, 'İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yürütüyor. Beklemek gerekir. dosyadaki delilleri bilmeden konuşmak doğru olmaz. Yargı en doğru kararı verecektir, güvenelim.' açıklamasında bulundu.



ESENYURT'TA NE OLUYOR?

CHP'nin 31 Mart'ta DEM Parti 'hassasiyetlerine' göre aday gösterdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı.