Adalet Bakanından Esenyurt açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup toplantısında, Esenyurt Belediye Başkanı'na yönelik terör gözaltısı hakkında konuştu. Bakan Tunç, 'Delilleri görmek lazım.' dedi.

Mert Sagit Mert Sagit
Adalet Bakanından Esenyurt açıklaması
Yayınlanma:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup toplantısında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Bakan Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı'na yönelik terör gözaltısı ile ilgili olarak, 'İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yürütüyor. Beklemek gerekir. dosyadaki delilleri bilmeden konuşmak doğru olmaz. Yargı en doğru kararı verecektir, güvenelim.' açıklamasında bulundu.


ESENYURT'TA NE OLUYOR?

CHP'nin 31 Mart'ta DEM Parti 'hassasiyetlerine' göre aday gösterdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılım süreciyle ilgili Devlet Bahçeli'nin öncülüğüne dikkati çektiCumhurbaşkanı Erdoğan, açılım süreciyle ilgili Devlet Bahçeli'nin öncülüğüne dikkati çektiGündem
adalet bakanlığı esenyurt belediyesi
Günün Manşetleri
TUSAŞ saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık mesajı
Erdoğan, açılım süreciyle ilgili Bahçeli'nin öncülüğüne dikkati çekti
Türkiye öncülüğünde İsrail'e karşı yeni adım
Bakan Mehmet Şimşek sıcak para arayışında
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
11 bin 852 Filistinli öğrenci hayatını kaybetti
Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi
Çok Okunanlar
Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı
Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi