Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. Beker'in rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katıldı
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 2023 seçimlerinde altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayarak gündem olan ve kısa süre önce İYİ Parti'den istifa eden Beker, CHP'ye katıldı. Beker'in rozetini takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini partiye hoş geldiniz diyerek karşıladı.

Adnan Beker, kürsüde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Beni onurlandıran ve bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada tecrübelerim ve kurduğum hayallerimle bulunuyorum. Bir şeyleri değiştirebileceğime inanıyorum. İnşallah partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız.

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