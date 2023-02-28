Ahmet Mahmut Ünlü'den Saadet'e HDP tepkisi: "Şimdiki milli görüş millisiz görüş olmuş"

Kamuoyunda “Cüppeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Necmettin Erbakan’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Saadet Partisi yönetimini eleştirdi.



CHP ve İyi Parti’nin başını çektiği Altılı Masanın ortaklarından Saadet Partisi’ne sert sözlerle yüklenen Ünlü, “Şimdiki milli görüş millisiz görüş olmuş Teröristlerle iş tutarak Erbakan Hocamızın yolundan sapmışlar” ifadelerini kullandı.