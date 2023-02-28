Ahmet Mahmut Ünlü'den Saadet'e HDP tepkisi: "Şimdiki milli görüş millisiz görüş olmuş"
İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümünde, Saadet Partisi yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Saadet Partisi’nin HDP ve DHKPC'lilerle birlikte hareket ettiğini söyleyen Ünlü, Şimdiki milli görüş millisiz görüş olmuş. ifadelerini kullandı.
Kamuoyunda “Cüppeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Necmettin Erbakan’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Saadet Partisi yönetimini eleştirdi.
CHP ve İyi Parti’nin başını çektiği Altılı Masanın ortaklarından Saadet Partisi’ne sert sözlerle yüklenen Ünlü, “Şimdiki milli görüş millisiz görüş olmuş Teröristlerle iş tutarak Erbakan Hocamızın yolundan sapmışlar” ifadelerini kullandı.
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