Devlet Bahçeli: "Bazı münafık siyasetçilerin..."

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, çadır üzerinden hükümeti eleştiren siyasilere çok sert konuştu. Bahçeli 330 bin çadırın kurulduğunu belirterek, "Günde 10 bin çadır bölgeye sevk edilmektedir" ifadesini kullandı. Bahçeli, "Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, arsızdır, art niyetlidir" dedi.

Devlet Bahçeli, çadır üzerinden hükümeti eleştirenlere ayrıca "İçi dışı, yanı yöresi, önü arkası fitne fesat yumağına dönen bazı münafık siyasetçilerin çadır üzerinden sürdürdükleri iftira sağanağına rağmen 330 bin çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.