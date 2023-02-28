Beşiktaş'ı bırakan Devlet Bahçeli yeni takımını açıkladı: "Artık..."
Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ın hükümet aleyhindeki tezahüratları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğini iptal ettirdiğini açıklamıştı. MHP Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli artık Karagümrük'ü tutacağını açıkladı.
Grup toplantısının sırasında söz alan Devlet Bahçeli Beşiktaş taraftarının hükümet aleyhinde yaptığı tezahüratlardan dolayı Beşiktaş üyeliğini iptal ettiğini ve Karamgümrük'ü tutacağını dile getirdi.