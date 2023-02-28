Beşiktaş'ı bırakan Devlet Bahçeli yeni takımını açıkladı: "Artık..."

Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ın hükümet aleyhindeki tezahüratları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğini iptal ettirdiğini açıklamıştı. MHP Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli artık Karagümrük'ü tutacağını açıkladı.

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 Grup toplantısının sırasında söz alan Devlet Bahçeli Beşiktaş taraftarının hükümet aleyhinde yaptığı tezahüratlardan dolayı Beşiktaş üyeliğini iptal ettiğini ve Karamgümrük'ü tutacağını dile getirdi.

# devlet bahçeli # beşiktaş

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