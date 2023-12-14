Ahmet Zeki Üçok İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanılığı Görevinden Alındı

İyi Parti'de sular durulmuyor. Peş peşe istifalarla çalkalanan İyi Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grubu'ndaki kriz de henüz çözülebilmiş değil. İyi Parti'de süren kargaşaya bugün bir yenisi daha eklendi. Basına düşen haberlerde, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok'un görevinden alındığı belirtildi.

2022 yılında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığı görevine getirilen Üçok, Sözcü'nün haberine göre İyi Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz tarafından aranarak görevden alındı. Yılmaz, görevden alma kararının Genel Başkan Meral Akşener tarafından alındığını Üçok'a bildirdi.

Daha önce Üçok, görevden alınacağı iddiaları üzerine, “Görevden alındığım benim de kulağıma geldi ancak henüz resmiyet kazanmadı. İyi Parti’de divan üyelerini seçme yetkisi genel başkanda olduğu gibi, görevden alma yetkisi de Genel Başkan'dadır. Genel Başkan'ın takdiridir her şey” ifadesini kullanmıştı.

Ahmet Zeki Üçok'un İyi Parti Genel İdare Kurulu toplantısında sunduğu haritayla gündeme gelmişti. Üçok, İyi Parti-CHP ittifakını savunduğu haritada İyi Parti'nin ittifak yaparsa daha çok il ve ilçede belediye kazanacağını savunmuştu.