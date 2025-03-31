AK Parti heyetinden MHP'ye bayram ziyareti: "Terörsüz Türkiye yolunda hızla ilerleyeceğiz"

Ramazan Bayramı kapsamında AK Parti heyeti, MHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek bayramlaşmada bulundu. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli’nin başkanlık ettiği heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyeleri Turan Şahin ve Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı.

Bayramlaşmada gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verildi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan görüşmede, özellikle terörle mücadele ve Cumhur İttifakı'nın ortak stratejileri konuşuldu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ"

Ziyarette konuşan AK Parti heyeti başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sürekli, terörle mücadelede gelinen noktaya değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Liderlerimizin öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Devlet Bahçeli'nin sergiledikleri birlik, beraberlik Türkiye'nin her yerine dalga dalga yayılıyor ne güzel. Sonuna kadar beraberiz, ülkemizin geleceği açısından, hele gelecek günlerde 'Terörsüz Türkiye' de ve coğrafi bölgemizde, Türkiye lehine olan olumlu gelişmeleri de gözlemlediğimizde inşallah gelecek bizlerle birlikte çok güzel olacak."

"CUMHUR İTTİFAKI TARİHİ BİR ADIM ATTI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, bayramların kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yaptı.

Topcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda attığı adımlara dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyaya baktığımızda yoğun bir rekabetin olduğunu görebiliyoruz. Acımasız bir rekabet de var, bu açıdan bakıldığında güçlü olmak lazım. Güçlü olmak için de Türkiye'nin özellikle kendi içerisindeki bu terör belasına bir son vermesi lazım. Bu çağrı çok önemliydi ve Cumhur İttifakı'nın ortak stratejik hareket etmesi gerçekten çok güzel kapılar açtı. Özellikle Türkiye'nin geleneklerinden aldığı devlet kurma, yönetme gelenekleri tekrar şu anda yapılıyor ama daha güçlü bir şekilde yapılması lazım. Peki malzeme var mı, iktidar var mı? Var, güçlü bir Cumhur İttifakı var. O zaman bir tarihi adım atılması gerekiyordu. Sayın Devlet Bahçeli de bu tarihi adımı üstlendi ve çok önemli bir kapı açıldı. Türkiye'deki siyasi tarihi değiştirdi aslında, bunun için de terörün olmadığı güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü Türkiye, terörsüz bölgeyi gündeme getirecektir."