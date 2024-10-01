AK Parti İstanbul Milletvekili Erdem: “Emperyalizmin hedefi Anadolu toprakları"

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın yayınına konuk oldu. Erdem, İsrail’in Lübnan’a sürdürdüğü saldırıları ve İsrail’in savaş politikalarını değerlendirdi. Erdem, “Emperyalizmin hedefi Anadolu toprakları” dedi yayında şunları söyledi:

‘KÜRESEL SİSTEM İSRAİL ADIYLA YÜRÜTÜLÜYOR’

“Nil’den Fırat’a kadar doldurulana kadar yayılmacılığa devam edilecek. Suriye üçe beşe bölünmüş ABD üsleri yerleşmiş. Yunan topraklarına kadar ABD üssü var Suriye’de. Dünyaya ben hükmederim diyor. Küresel sistem İsrail adıyla yürütülüyor. Üçüncü dünya savaşı aslında başlamış durumda. Dünyadaki silah tacirleri kar elde ederken mazlum milletler bedel ödeyecek.”

‘EMPERYALİST ANLAYIŞ DURDURULMALI’

Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsrail’in emperyalist ruhunu durdurmak, başta İslam ülkelerine düşüyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle İsrail’in bu işgalci anlayışına karşı başta BM kürsüsü olmak üzere her yerde haykırdı. Avrupa devletleri tavır sergilemedi ama farklı millette insanlar tepki gösterdi. Halk bazında tepki var ama devlet bazında maalesef Amerika’nın sopası devletleri korkutuyor. Türkiye uluslararası platformlarda bunu daha yüksek sesle dillendirmeli. Emperyalist anlayış durdurulmalı. O ateş sınırlarımıza dayanırsa şaşırmamak lazım. Son kale Türkiye. Emperyalizmin hedefi Anadolu toprakları. Önünde Libya ve Suriye vardı, lime lime parçaladılar. İstikamet bizim sınırlarımızda.”

‘SURİYE’NİN VARLIĞINI KABULETMEK DURUMUNDAYIZ’

“Suriye İsrail’e bizden daha yakın. Suriye ile Türkiye’nin ilişkilerinin gelişmesi İsrail’in yayılmacılığına karşı güç birliğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Mısır ile de ilişkilerini iyileştirdi. Bu da önemli bir hamleydi. Suriye de komşu devlettir. Varlığını kabul etmek durumundayız. Mezhepler meşrepler farklı olabilir ama esasen olan şu düşman açık ve belli. Yukardan mermi yağınca kimse bakmıyor bu şi mi sünni mi diye… Atılan bombadan herkes nasibini alıyor. Nasrallah’ın öldürülüşü belki maşa olarak kullanılmıştır o tarafı ayrı ama olan halka oluyor. Her zaman o seçilmiş liderlerle bakarız ama esas halka bakmak lazım.”