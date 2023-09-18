AK Parti tarih verdi! Cumhur İttifakı'nda yerel seçim mesaisi başlıyor

Yerel seçim maratonu son hız devam ediyor. CHP ve Millet İttifakı içerisinde tartışmalar sürerken, AK Parti cephesinden de bir adım geldi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde izleyecekleri yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "2018 yılındaki seçimden bugüne kadar MHP ve BBP ile son derece olgun, ittifak ruhuna herhangi bir şekilde zeval vermeyecek saygılı bir birlikteliğimiz oldu. Bu önümüzdeki günlerde de inşallah devam edecek" dedi.

AK PARTİ'DEN CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, memleketi Samsun’da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, yerel ve ülke gündemini değerlendirdi.

Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu cevaplayan Yusuf Ziya Yılmaz şunları ifade etti:

- İnşallah bu seçimde de ittifak içerisinde hareket ederiz. Şimdi biz bir kere müttefikiz. Yani Meclis'te de bu dayanışmanın içerisindeyiz şu anda. Parlamentoda da bunun güzel örneklerini ortaya koyuyoruz. Son 2 seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'yle, Büyük Birlik Partisi'yle son derece olgun, son derece ittifakın ruhuna herhangi bir şekilde zeval vermeyecek, saygılı bir birlikteliğimiz oldu. Bir birliktelik, beraberliğimiz var. Bu önümüzdeki günlerde de inşallah aynı şekilde devam eder. Her iki taraf da kendi çalışmalarını yapıyor. Yani ittifak ile ilgili hazırlıklarını yapıyor.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ İÇİN TARİH VERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ittifak görüşmeleri için tarih verdi. Yılmaz şunları söyledi: