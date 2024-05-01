AK Parti'de değişim tartışmaları! Erdoğan "olağan kongre" talimatı verdi

AK Parti'de seçim değerlendirmesi sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısında, kongreleri başlatma talimatı verdiği ve olağan kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

AK Parti'de belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla eylül veya ekim ayında büyük kongreye gidilmesi hedefleniyor. NTV'nin haberine göre, parti yönetiminde değişim kongre öncesinde planlanmıyor.

Kongrelerdeki seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişmesi, olağan kongrede de partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinde değişim gündemde...