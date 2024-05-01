AK Parti'de değişim tartışmaları! Erdoğan "olağan kongre" talimatı verdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, olağan kongre için çalışmaların başlatılması kararı çıktı. Yönetim değişikliğinin kongre sonrası yapılacağı belirtiliyor.

Editör: Uğur Çam

AK Parti'de seçim değerlendirmesi sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısında, kongreleri başlatma talimatı verdiği ve olağan kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

AK Parti'de belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla eylül veya ekim ayında büyük kongreye gidilmesi hedefleniyor. NTV'nin haberine göre, parti yönetiminde değişim kongre öncesinde planlanmıyor.

Kongrelerdeki seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişmesi, olağan kongrede de partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinde değişim gündemde...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den çok sert Ümit Özdağ açıklaması! "ABD hükümetine danışmanlık yaptığını itiraf etti"MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den çok sert Ümit Özdağ açıklaması! "ABD hükümetine danışmanlık yaptığını itiraf etti"Siyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ak parti # erdoğan # yerel seçim
Çok Okunanlar
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca...
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca...
Filistinli gazeteciden Ekrem İmamoğlu'na tepki!
Filistinli gazeteciden Ekrem İmamoğlu'na tepki!
İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı!
İsmail Özdemir'den çok sert Ümit Özdağ açıklaması!
İsmail Özdemir'den çok sert Ümit Özdağ açıklaması!
Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi!
Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan büyük haberi verdi! İsrail'e karşı Filistin için 2. adım geldi | ULUSAL HABER Hakan Fidan büyük haberi verdi! İsrail'e karşı Filistin için 2. adım geldi | ULUSAL HABER Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı! Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı!